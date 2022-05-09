В Праге прошел митинг против поставок Чехией оружия на Украину

Около 600 протестующих собрались в воскресенье, 8 мая, на площади Республики в центре Праги на митинге с требованием к властям Чехии прекратить поставки оружия на Украину. Информация об этом появилась в соцсети Twitter

«Давайте убедим чешское правительство прекратить поставки оружия в Украину», — приводятся в публикации слова одного из выступивших на мероприятии, депутата Европейского парламента от партии «Свобода и прямая демократия», генерал-майора чешской армии в запасе Гинека Блашко.

Митингующие обвинили в конфликте вокруг Украины США и НАТО, а также отметили, что говоря о том, что спецоперация России на Донбассе не была спровоцирована, власти обманывают народ.

Одной из главных причин конфликта вокруг Украины митингующие назвали нежелание ЕС и США вести реальные переговоры о безопасности в регионе.

Сообщается, что во время акции протеста полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка.

16 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Прага не будет реагировать на российскую ноту протеста против предоставления третьим странам оружия советского происхождения без согласия России.

The Wall Street Journal сообщила 5 апреля со ссылкой на представителей министерства обороны страны, что Чехия направила на Украину более десятка модернизированных танков Т-72М советского производства. Однако эта информация не была официально подтверждена «по соображениям безопасности».

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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