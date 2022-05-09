Минобороны рассказало о боях военных РФ с внезапно обнаруженным противником

Российским военнослужащим в ходе выполнения боевых задач спецоперации по защите Донбасса не раз приходилось принимать оперативные решения, итогом которых становились сохраненные жизни сослуживцев и освобожденные от радикалов поселения. Так бывает, когда противники или диверсанты выявляются внезапно, рассказали в понедельник, 9 мая, в Минобороны РФ.

Обнаружить подход значительных сил противника во время ночного наблюдения удалось ефрейтору Алексею Йулдошеву, который охранял один из аэродромов, взятый под контроль в результате боев с украинскими националистами. После информирования руководства он открыл огонь по наступающим боевикам.

Во время боя противник применил газ общераздражающего действия, обстрелял блокпост из гранатомета, но получил решительный отпор группы десантников, в составе которой действовал Йулдошев. Удерживая оборону, ефрейтор уничтожил гранатометчика и значительное количество боевиков.

Последние, потеряв немало живой силы, снова попытались подобраться к позициям группы Йулдошева и забросать их осколочными гранатами. Но российские десантники прицельным огнем уничтожили врага на подступах к блокпосту. Так удалось сдержать натиск противника и не допустить захвата аэродрома.

Наводчик-оператор мотострелкового отделения ефрейтор Султан Джамалдинов в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков освобождал от националистов один из населенных пунктов. Продвигаясь на боевой машине пехоты (БМП), он обнаружил хорошо вооруженную группу боевиков, которая организовала оборону на данном рубеже.

Внезапно для противника открыв прицельный огонь, Джамалдинов уничтожил до 15 человек живой силы. Часть националистов сдалась в плен. Решительные действия ефрейтора помогли российским мотострелкам прорвать оборону националистов, вытеснить их с занимаемых позиций и освободить населенный пункт.

С первых дней спецоперации командир взвода лейтенант Артур Каракаев вместе с подчиненными выполнял задачи по обеспечению безопасности передвижения колонн военной техники Вооруженных сил России. Следуя по маршруту батальонно-тактической группы российских войск, Каракаев обнаружил вооруженную группу украинских националистов, которые готовили засаду.

Несмотря на превосходящие силы радикалов, взвод Каракаева дал бой противнику: было уничтожено два вражеских бронетранспортера и не менее 25 националистов.

Через несколько дней во время освобождения одного из населенных пунктов от неонацистов лейтенант был ранен разорвавшимся рядом снарядом. Каракаев сам оказал себе медпомощь и продолжил руководить освобождением поселения, в ходе которого было уничтожено более 10 боевиков.

Накануне, 8 мая, в Минобороны рассказали, как российские военные не только ликвидируют военную технику, оружие и ведут бои с националистами, но и выявляют диверсантов, вынуждают противника отступать или добровольно сдаваться в плен.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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