Прямой эфир

Валуев прокомментировал запрет Биволу выступать под российским флагом

0
Николай Валуев
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победа российского боксера Дмитрия Бивола в бою с мексиканцем Саулем Канело Альваресом в Лас-Вегасе оглушительна и абсолютна. Об этом «Известиям» 8 мая заявил депутат Государственной думы РФ, политический и спортивный деятель Николай Валуев.

Валуев подчеркнул, что Дмитрий и его тренеры сделали необходимые выводы из просмотра боев Альвареса, по которым они готовились к поединку и смогли выстроить успешную тактику.

Лучшая защита: как Бивол сотворил в США сенсацию
Российский боксер одолел абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса

«И этот план принес ощутимые, весомые плоды. Потому что, поверьте, было немало вещей, которые были призваны воздействовать на Бивола. И тем не менее его выдержка сыграла свое дело», — сказал депутат.

Он также выразил мнение по поводу запрета Биволу выступать под российским флагом, а также звучать гимну Российской Федерации перед боем.

«Такие казусы чисто политического плана, как решение о запрете поднятия российского флага и проигрыша гимна нашей страны — это лишь пазлы из тех немелких вещей, которые должны были внести сумятицу в моральное состояние нашего боксера. Ничего подобного не произошло. Дима — молодец! Крепкий!» — поддержал российского боксера Валуев.

8 мая непобежденный российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол в беседе с «Известиями» поделился эмоциями от поединка с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Он отметил, что для него стало большой мотивацией состязание с самым лучшим спортсменом в полутяжелом весе.

Ранее в этот же день Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, выиграв бой против мексиканца Сауля Канело Альвареса. Россиянин победил легенду бокса единогласным решением судей (115:113, 115:113, 115:113). Организаторы поединка не разрешили Биволу выйти под российский гимн и выступить под флагом своей страны.

С дискриминацией по национальному признаку и русофобией российские спортсмены сталкиваются не впервые. Как рассказали в команде Бивола, флагом, гимном и атрибутикой РФ дело не ограничилось. На команду россиянина оказывалось невероятное давление, которое заставило задуматься об отмене боя. Но в итоге такое решение принято не было.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022