Валуев прокомментировал запрет Биволу выступать под российским флагом

Победа российского боксера Дмитрия Бивола в бою с мексиканцем Саулем Канело Альваресом в Лас-Вегасе оглушительна и абсолютна. Об этом «Известиям» 8 мая заявил депутат Государственной думы РФ, политический и спортивный деятель Николай Валуев.

Валуев подчеркнул, что Дмитрий и его тренеры сделали необходимые выводы из просмотра боев Альвареса, по которым они готовились к поединку и смогли выстроить успешную тактику.

«И этот план принес ощутимые, весомые плоды. Потому что, поверьте, было немало вещей, которые были призваны воздействовать на Бивола. И тем не менее его выдержка сыграла свое дело», — сказал депутат.

Он также выразил мнение по поводу запрета Биволу выступать под российским флагом, а также звучать гимну Российской Федерации перед боем.

«Такие казусы чисто политического плана, как решение о запрете поднятия российского флага и проигрыша гимна нашей страны — это лишь пазлы из тех немелких вещей, которые должны были внести сумятицу в моральное состояние нашего боксера. Ничего подобного не произошло. Дима — молодец! Крепкий!» — поддержал российского боксера Валуев.

8 мая непобежденный российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол в беседе с «Известиями» поделился эмоциями от поединка с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Он отметил, что для него стало большой мотивацией состязание с самым лучшим спортсменом в полутяжелом весе.

Ранее в этот же день Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, выиграв бой против мексиканца Сауля Канело Альвареса. Россиянин победил легенду бокса единогласным решением судей (115:113, 115:113, 115:113). Организаторы поединка не разрешили Биволу выйти под российский гимн и выступить под флагом своей страны.

С дискриминацией по национальному признаку и русофобией российские спортсмены сталкиваются не впервые. Как рассказали в команде Бивола, флагом, гимном и атрибутикой РФ дело не ограничилось. На команду россиянина оказывалось невероятное давление, которое заставило задуматься об отмене боя. Но в итоге такое решение принято не было.