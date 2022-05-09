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Вильданов прокомментировал победу Бивола над Альваресом

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Боец смешанных единоборств Денис Вильданов, известный также по прозвищу Большой Папа, дал комментарий после победы российского боксера Дмитрия Бивола в бою над мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

Он рассказал о том, что Бивола намеренно ставили в плохие условия и старались оказать на него давление. Ему отказали в праве выйти с российским флагом, отменили исполнение гимна России перед началом боя. Люди на трибунах освистали его. Кроме того, братья Кличко пытались помешать проведению боя в принципе. Всё это, тем не менее, не сломило Бивола, а наоборот дало ему дополнительную мотивацию победить, считает Вильданов.

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Во время самого боя Бивол смог одолеть соперника, по мнению Вильданова, благодаря хладнокровию и четкому выполнению установок тренера.

«Сауль Альварес — это контрпанчер. И в этот день они поменялись местами с Дмитрием. Наш боксер вытягивал на себя Сауля и работал с дистанции. Он «расстреливал» его сериями и просто перебил его к концу боя. Альварес оказался не в своей тарелке. Он не работал контрпанчером, а работал именно на нападение. Делал мощные рывки и удары. Но установка российского боксера сработала лучше. И что мы видим по запискам судей? Безоговорочная и единогласная победа Бивола», — высказался Вильданов.

8 мая Дмитрий Бивол провел в Лас-Вегасе бой с Саулем Канело Альваресом. Из поединка, который длился 12 раундов, россиянин вышел победителем по единогласному решению судей.

6 мая стало известно, что боксеры Флойд Мейвезер и Дон Мур устроят 14 мая поединок на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-аль-Араб в Дубае. Оба соперника смотрят на будущее противостояние с энтузиазмом. Телеканал РЕН ТВ будет вести прямую трансляцию поединка.

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