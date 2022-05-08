Корреспондент «Известий» показал кадры завода «Азовсталь» с воздуха

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 8 мая показал кадры с завода «Азовсталь» с воздуха, на которых можно оценить состояние комбината.

На видео продемонстрированы разрушения, которым подвергся завод. Стены и крыши большинства зданий повреждены, повсюду видны обломки. Кроме того, в некоторых местах поднимается белый дым.

8 мая Александр Сафиулин опубликовал кадры работы авиации и артиллерии по территории завода «Азовсталь», на котором в данный момент находятся украинские радикалы. На месте событий слышна стрельба, активно идет бой.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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