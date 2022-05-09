Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии

Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Южной Осетии после обработки 18% протоколов показали лидерство главы политической партии «Ныхас» Алана Гаглоева. Он набрал 59,21% голосов. У действующего президента республики Анатолия Бибилова — 37% голосов.

«Для меня выбор народа не подлежит сомнению, я свое слово сдерживаю, как сдерживал всегда. Очень надеюсь, что у него всё получится», — цитирует Бибилова информагентство Южной Осетии «Рес».

Ранее 8 мая штаб Гаглоева сообщили о его предварительном лидерстве во втором туре выборов президента. Подсчет бюллетеней с 26 участков показал, что у Гаглоева порядка 1700 голосов. У действующего главы республики Бибилова — около 1200 голосов. Там также заявили, что «на тех участках, где в первом туре побеждал Бибилов, теперь лидирует Гаглоев».

По словам председателя ЦИК республики Эмилия Гагиева, более 23,5 тыс. избирателей приняли участие в голосовании во втором туре президентских выборов, добавила «Газета.Ru».

В воскресенье, 8 мая, в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента. Они признаны состоявшимися. Явка на 20:00 мск составила 68,2%, сообщил центризбирком республики. Всего в Южной Осетии работали 72 избирательных участка, в Москве — четыре, два — во Владикавказе и один — в Сухуме.

10 апреля в Южной Осетии прошел первый тур выборов президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 74,28%. За Алана Гаглоева отдали голоса 36,9% проголосовавших, (10 705 человек), у Анатолия Бибилова 33,5%, (9706 человек).