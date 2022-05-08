Посол Антонов заявил о недопустимости возрождения нацизма

Россия не допустит возрождения нацизма и попыток глумления над наследием воинов-победителей. Об этом в воскресенье, 8 мая, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Наша священная обязанность — сохранить для последующих поколений правду о победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма. Попытки глумления над героическим наследием наших предков непременно встретят решительный отпор», — подчеркнул он во время онлайн-конференции «Бессмертный полк».

Ранее, в марте, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский привел примеры проявления нацизма на Украине замгоссекретарю США Уэнди Шерман, которая отрицает существование украинских националистов. Российский дипломат, кроме прочего, указал на наличие нацистской символики на эмблемах национальных украинских батальонов.

8 мая в нескольких городах Литвы были совершены акты вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны.

Шествия «Бессмертного полка» в этом году запрещены в ряде зарубежных стран. 28 апреля новость об этом пришла из США. В тот же день ее запретили и в Ирландии. 22 апреля шествие также запретили власти Эстонии.

Помимо прочего, администрация Белого дома, публикуя поздравления с 75-летием победы над нацизмом два года назад, заявляла, что «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда побеждает. В конце концов так и происходит».

Роль советского народа, переломившего ход Второй мировой и понесшего наибольшие потери, не упоминалась. Посольство России в США тогда призвало Вашингтон отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.