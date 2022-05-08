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«Известия» показали с коптера территорию комбината «Азовсталь»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Территорию металлургического завода «Азовсталь», по которому работает артиллерия и авиация, сняли с коптера. По информации корреспондента «Известий» Александра Сафиулина, над промзоной периодически поднимается белый дым, сообщил он в воскресенье, 8 мая.

На кадрах можно рассмотреть поврежденные от обстрелов строения. Крыши зданий разрушены, вокруг разбросаны обломки.

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Ранее в этот день «Известия» показали планы подземных уровней мариупольского комбината «Азовсталь». На снимках — рабочая документация, чертежи нескольких подземных помещений завода с подробными инженерными данными.

Также участник строительства завода «Азовсталь» Виктор Басюк рассказал «Известиям» о строении подземных помещений предприятия. По его словам, все коммуникации находятся под цехами. Помещение, в котором комплексом стоят электрогенераторы, насосные, откачивающие масло и подающие давление, находятся на глубине 20 м.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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