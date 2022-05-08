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Российские мобильные операторы начнут работу в Херсонской области

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Херсонскую область, освобожденную от украинских националистов, зайдут российские мобильные операторы. При этом в область уже зашел крымский интернет-провайдер, сообщил в воскресенье, 8 мая, заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Операция в области: Херсон перешел под контроль российских сил
Как это скажется на ходе переговоров

«Сейчас мы работаем с другими провайдерами, которые могут раздавать крымский интернет на территории Херсонской области. Операторы сотовой связи сейчас ведут переговоры и уже в ближайшие месяцы сотовые операторы России и других регионов также готовы заходить на территорию Херсона и Херсонской области и полноценно настраивать связь», — сказал Стремоусов журналистам.

Регион полностью перешел под контроль российских войск. В настоящее время в нем началось вещание российских телеканалов и радио.

Ранее, 6 мая, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область. Он отметил, что область, «богатая историческим наследием, богатая своими людьми», будет развиваться.

С 1 мая регион поэтапно переходит на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в Херсонской области будут в обращении и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться полностью в рублях.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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