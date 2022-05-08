Неонацисты заминировали в Славянске железнодорожный и автомобильный мосты

В Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты с целью обвинить в их подрыве Вооруженные силы России. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Славянске Донецкой народной республики неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост ветки «Славянск-Краматорск» и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск», — рассказал он на брифинге.

Кроме того, как отметил Мизинцев, боевики оборудовали огневые позиции в школе и в детском саду Краматорска, заминировав подходы к объектам.

Ранее, 7 мая, сообщалось, что члены украинских националистических формирований заложили взрывчатку на плотине водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР, чтобы затем обвинить в этом российских военных. В случае подрыва ТЭС подтопленными оказались бы как минимум десять населенных пунктов, в которых проживает около 7 тыс. человек.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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