Прямой эфир
Сюжет:

Неонацисты заминировали в Славянске железнодорожный и автомобильный мосты

Минобороны РФ: в Славянске неонацисты планируют взорвать мосты и обвинить в этом Россию
0
Фото: commons.wikimedia.org/Konstantin Brizhnichenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты с целью обвинить в их подрыве Вооруженные силы России. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация в Донбассе 8 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«В Славянске Донецкой народной республики неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост ветки «Славянск-Краматорск» и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск», — рассказал он на брифинге.

Кроме того, как отметил Мизинцев, боевики оборудовали огневые позиции в школе и в детском саду Краматорска, заминировав подходы к объектам.

Ранее, 7 мая, сообщалось, что члены украинских националистических формирований заложили взрывчатку на плотине водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР, чтобы затем обвинить в этом российских военных. В случае подрыва ТЭС подтопленными оказались бы как минимум десять населенных пунктов, в которых проживает около 7 тыс. человек.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022