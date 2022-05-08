Минфин США предписал завершить в России бухгалтерские и аудиторские услуги в ближайшее время. Об этом говорится в генлицензии министерства, распространяемой в воскресенье, 8 мая.

Все сделки и контракты должны быть завершены до 7 июля в области консалтинга и до 20 августа в области аудита. До этого времени будут действовать специальные генеральные лицензии американского Минфина.

До указанных сроков разрешаются «все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для экспорта, реэкспорта, продажи или поставок, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось», уточняется в документе.

Запрет на оказание аудиторских и консалтинговых услуг вошел в новый пакет антироссийских санкций, презентованный Белым домом 8 мая. В частности, США запретили экспорт в РФ бульдозеров и промышленного оборудования, приостановили генлицензию на экспорт ядерных материалов и дейтерия.

Помимо этого, новые ограничения касаются поставок в Россию промышленной продукции и сотрудничества с российскими государственными телеканалами. Также США ввели около 2,6 тыс. визовых ограничений против российских и белорусских чиновников.

Новые санкции Запада последовали в ответ на проведение специальной военной операции по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. С начала спецоперации США и страны Евросоюза (ЕС) приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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