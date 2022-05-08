Прямой эфир
Сюжет:

Минфин США предписал завершить в России бухгалтерские и аудиторские услуги

Минфин США предписал завершить в России бухгалтерские и аудиторские услуги
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин США предписал завершить в России бухгалтерские и аудиторские услуги в ближайшее время. Об этом говорится в генлицензии министерства, распространяемой в воскресенье, 8 мая.

Рост принял: Путин оценил способность экономики противостоять санкциям
Потребительские цены с начала марта увеличились на 9,4%, но блицкриг против России провалился, уверен президент

Все сделки и контракты должны быть завершены до 7 июля в области консалтинга и до 20 августа в области аудита. До этого времени будут действовать специальные генеральные лицензии американского Минфина.

До указанных сроков разрешаются «все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для экспорта, реэкспорта, продажи или поставок, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось», уточняется в документе.

Запрет на оказание аудиторских и консалтинговых услуг вошел в новый пакет антироссийских санкций, презентованный Белым домом 8 мая. В частности, США запретили экспорт в РФ бульдозеров и промышленного оборудования, приостановили генлицензию на экспорт ядерных материалов и дейтерия.

Помимо этого, новые ограничения касаются поставок в Россию промышленной продукции и сотрудничества с российскими государственными телеканалами. Также США ввели около 2,6 тыс. визовых ограничений против российских и белорусских чиновников.

Новые санкции Запада последовали в ответ на проведение специальной военной операции по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. С начала спецоперации США и страны Евросоюза (ЕС) приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022