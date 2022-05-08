Британцы снова раскритиковали Джонсона за помощь Украине

Читатели британской газеты Daily Express оказались сильно недовольны решением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона направить Украине дополнительный пакет финансовой помощи.

Ранее Лондон заявил, что выделит £1,3 млрд на военную поддержку Киева. Помощь на указанную сумму включает в себя, в частности, противобатарейные радарные системы, оборудование для подавления GPS и приборы ночного видения.

Пользователи уверены, что Джонсон использует деньги налогоплательщиков, однако не заботится об усилившихся на фоне роста инфляции проблемах своих граждан, особенно с учетом того, что, по прогнозам Банка Англии, в этом году она превысит 10%. Помимо этого ранее в апреле стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

«Благотворительность начинается дома. Борис должен помогать британцам с нашими ценами на еду и энергию. Это абсолютный позор, он, видимо, хочет быть королем. Какие еще страны раздают такую ​​сумму денег, пока их собственный народ страдает?» — возмутился комментатор.

«Он пытается отказать бедным детям в школьном питании во внеурочное время. Он повышает нулевые налоги на нашу энергию и отказывается отменить НДС. Премьер-министр без морального компаса, который потерял свой путь в приоритете перед народом Великобритании», — написал другой пользователь.

«У Бориса есть деньги для Украины. У него есть деньги для тусовок на Даунинг-стрит, 10, и у него также есть деньги на подписку на порно для своих министров в палате парламента, но ничего нет, чтобы помочь электорату с прожиточным минимумом», — уверен один из читателей.

Ранее в апреле газета The Times, ссылаясь на британский кабинет министров, сообщила, что завершившееся расследование правительства Великобритании о вечеринке на Даунинг-стрит премьер-министра страны может привести к его отставке.

Другой пользователь написал: «Борис расставил приоритеты и не может угодить всем, уж извините. Хороший имидж в мировых СМИ для него просто бесценен!»

«Борис Джонсон думает только о Борисе Джонсоне и репутации на международной арене. Забавно, у него есть деньги, чтобы передать их всем, кроме этой страны. Он должен сосредоточиться на британцах, которые борются с повседневными расходами на проживание, нехваткой жилья из-за мигрантов и полным отсутствием каких-либо действий в отношении затрат на энергию», — заявил другой комментатор.

3 мая премьер-министр пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения. По его словам, британское правительство подготовило новый пакет военной помощи Украине на сумму £300 млн ($375 млн).

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Кроме того, она же 20 апреля сообщила, что с начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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