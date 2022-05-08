В Сербии открыли памятник солдатам Красной Армии

В Сербии в преддверии Дня Победы открыли памятник солдатам и офицерам Красной армии, которые погибли при авианалете США в 1944 году в пригороде Ниша на юге страны. Об этом сообщила в воскресенье, 8 мая, пресс-служба Российского центра науки и культуры «Русский Дом» в Белграде, выступившего одним из инициаторов установки памятника.

«В связи с празднованием 77-й годовщины победы над фашизмом во Второй мировой войне, 8 мая 2022 запланировано мероприятие по открытию памятника, установленного на месте «Нишского инцидента» — нападения 7 ноября 1944 года американской авиацией на колонну 6-го Гвардейскогострелкового корпуса Красной Армии», — сообщили в центре, отметив, что в ходе воздушной атаки погибли и получили ранения десятки советских солдат и офицеров во главе с генерал-лейтенантом Григорием Котовым.

Церемония началась с исполнения государственных гимнов Сербии и России. В ней приняли участие сотрудники российского дипведомства во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава МВД Сербии Александр Вулин, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, представители общественных, научных и культурных кругов республики.

Днем ранее координатор шествия «Бессмертный полк» в Белграде Ненад Симонович рассказал «Известиям» о ценности акции для сербов. По его словам, «Бессмертный полк» очень востребован в Сербии. Благодаря этой акции люди могут пройти с портретами своих предков-фронтовиков. Раньше, до того, как 9 мая стало официальным праздником в стране, у людей не было такой возможности. Сейчас акция проходит в 23 городах Сербии.

Симонович также отметил, что попытки Европы развенчать идею исторической памяти и уважения к победителям в будущем могут привести к нацизму, и это уже происходит сегодня.