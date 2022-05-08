Синоптик оценил вероятность отмены воздушной части парада в Москве из-за погоды

Метеорологические условия вряд ли помешают проведению воздушной части парада Победы в Москве, несмотря на то что будут сложными, заявил 8 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540–560 м, днем облачность поднимется до 720–990 м. Видимость более 10 км», — рассказал Тишковец в соцсетях, отметив, что такие условия должны позволить пилотам выполнить летные задания.

Ветер в пограничном слое 330 градусов, северо-западный, средняя скорость около 35 км/ч, рассказал Тишковец. Кроме того, благодаря специальным самолетам-лабораториям будет осуществлен разгон облаков и осадков, а значит, погода может быть лучше, чем ожидается по прогнозу, добавил синоптик.

9 мая парад Победы начнется в 10:00 под бой кремлевских курантов. Прямая трансляция с Красной площади организована на телеканале «Известия» — в Москве на 26-й кнопке в пакетах кабельных операторов. Смотреть онлайн бесплатно также можно на сайте iz.ru.