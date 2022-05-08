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«Известия» публикуют уникальные чертежи подземных уровней «Азовстали»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Планы подземных уровней мариупольского комбината «Азовсталь» появились в распоряжении «Известий» 8 мая. С уникальными документами ознакомился военный корреспондент Александр Сафиулин.

На снимках — рабочая документация, чертежи нескольких подземных помещений завода с подробными инженерными данными.

Известия

На них можно рассмотреть устройство завода изнутри, в частности увидеть подземные уровни комбината и расположение нескольких помещений цеха.

В технической документации также содержатся генеральный план, информация о транспортной системе завода, сведения о технологии производства и воздухоснабжения комбината.

Известия

Накануне участник строительства завода «Азовсталь» Виктор Басюк рассказал «Известиям» о строении подземных помещений предприятия. По его словам, все коммуникации находятся под цехами. Помещение, в котором комплексом стоят электрогенераторы, насосные, откачивающие масло и подающие давление, находятся на глубине 20 м.

Ранее, вечером 7 мая, стало известно о завершении гуманитарной операции по эвакуации мирных граждан с территории металлургического завода. За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека — 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей. Эвакуации содействовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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