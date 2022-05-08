Bloomberg: постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России

Постпреды Евросоюза 8 мая не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии. Обсуждение продолжится в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Венгрия продолжила блокировать предложение Евросоюза о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет санкций», — говорится в статье.

По информации агентства, предложение Евросоюза направлено на запрет импорта сырой нефти в течение следующих шести месяцев и переработанного топлива к началу января. Венгрии и Словакии предложено начать соблюдать санкции с 2024 года, Чехии — с июня того же года, поскольку страны сильно зависят от российской нефти.

Отмечается, что Венгрия продолжает блокировать предложение ЕС по запрету импорта российской нефти.

6 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти. Она указала на то, что страны — члены Евросоюза «по-разному готовы к такому шагу». При этом в Брюсселе ведутся переговоры с представителями государств, которые по большей части не имеют выхода к морю. На них обсуждаются альтернативные пути поставок нефти.

Ранее, 4 мая, также сообщалось, что постпреды стран Евросоюза не пришли к соглашению по введению эмбарго на импорт нефти из России. Тогда обеспокоенность возможным эмбарго выразили Чехия и Болгария. В то же время Венгрия и Словакия хотели бы быть освобождены от запрета на поставки нефти.

В тот же день представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что совету Евросоюза передан на утверждение шестой пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии уточнила, новый пакет рестрикций предлагает поэтапно полностью запретить импорт российской нефти, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

Комментируя очередные рестрикции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций. По его словам, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что планы Евросоюза отказаться от нефти РФ приведут экономику Европы к разрухе и стагнации. Эмбарго на импорт нефти не повлияет на РФ, государство будет поставлять энергоресурс другим рынкам, заверил парламентарий.

Заведующий кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Известиям» тогда же сообщил, что Запад, который с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, на деле своими антироссийскими рестрикциями ставит на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

Западные страны ужесточают антироссийские санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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