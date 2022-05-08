Травмы из-за пожаров в Красноярском крае получили 19 человек

Пострадавшими из-за пожаров в Красноярском крае признали свыше 1200 человек, вред здоровью получили 19 человек, сообщил 8 мая губернатор региона Александр Усс.

Крупные пожары были зарегистрированы почти в 20 населенных пунктах Красноярского края 7 мая. Борьбу с огнем осложняли погодные условия и порывы ветра свыше 25 м/с. К вечеру субботы пожарная обстановка в регионе стабилизировалась, все пожары были локализованы.

Причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра, отмечали власти региона.

В тот же день губернатор Александр Усс и и.о. главы МЧС Александр Чуприян доложили об обстановке президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, тем, кто лишился жилья.

По последним данным, погибли в результате возгораний семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.