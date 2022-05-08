YouTube удалил с канала «Роскосмоса» все видео с участием Рогозина
YouTube удалил с канала «Роскосмос Медиа» все видео с участием главы госпкорпорации Дмитрия Рогозина, сообщил 8 мая руководитель пресс-службы Дмитрий Струговец.
По его словам, удалены интервью Рогозина, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный, написал Струговец в своем Telegram-канале.
Как уточнил руководитель пресс-службы, всего с канала удалено около двух десятков видеозаписей общим количеством около 5 млн просмотров.
«Это всё, что нужно знать о свободе слова по-американски», — добавил он.
Подобный случай блокировки со стороны американских компаний — владельцев популярных ресурсов и соцсетей не редкость для российских пользователей. 17 апреля Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ.
Заблокированы оказались каналы ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс», «Вайнах». Ведомство также потребовало пояснить причины введения ограничительных мер.
Как отметил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин, видеохостинг YouTube не соблюдает нейтралитет и ограничивает свободный доступ пользователей к информации с разными точками зрения. Директор РОЦИТа также привел данные опроса центра, согласно которым большинство россиян негативно относится к цензуре со стороны YouTube.
14 апреля глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, если YouTube будет нарушать законы РФ, то его ждет блокировка.