США и их союзники по НАТО подогревают напряженность вокруг Украины, чтобы расширить альянс на восток и установить однополярный мировой порядок под своей гегемонией. Такую точку зрения в воскресенье, 8 мая, высказал профессор философии итальянского университета Вита-Салюте Сан-Рафаэле Винченцо Коста.

«Беспокоит ли Украина Америку? Я так не думаю. Этот конфликт затрагивает международный порядок. От него зависит, будет ли мир однополярным или многополярным. Это главная цель США», — сказал он в эфире китайского телеканала CGTN.

По словам ученого, если бы Соединенные Штаты были заинтересованы в стабильности на Украине, они бы не накачивали Киев таким количеством вооружений.

Ранее, 4 мая, немецкое издание Junge Welt отметило, что США поставляют Украине деньги и оружие, чтобы ослабить Россию, мешающую стратегическому продвижению западных стран. Для достижения этой цели американское правительство использует Украину, фактически превращая страну в финансовую колонию Запада.

В середине апреля Следственный комитет РФ сообщил, что вооружения на Украину поставляют 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом ряд стран не только направляют оружие на Украину, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

В России неоднократно указывали на попытки Запада затянуть таким способом конфликт на Украине. В частности, как отмечал в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО делает всё, чтобы помешать завершению спецоперации России по защите Донбасса путем политических договоренностей. Он добавил, что Запад намерен воевать с Россией «до последнего украинца» и ему абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи.

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