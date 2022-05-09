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Die Welt заявила о способности России обойти санкции на нефть с помощью Греции

Россия смогла обойти нефтяные санкции ЕС при помощи Греции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Танкеры с нефтью из РФ продолжают принимать в европейских портах, несмотря на запрет ЕС для судов под флагом России заходить в них. Об этом 8 мая сообщил обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель.

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Новый пакет антироссийских санкций от 8 апреля включал запрет на заход в порты ЕС для судов, зарегистрированных под российским флагом, после 16 апреля, с указанием, что будут разрешены отступления для сельскохозяйственной и продовольственной продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей. Однако спустя месяц о строгом соблюдении ограничений «не идет и речи», заявил автор.

«Нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты», — пояснил он.

Ветцель уверен, что обходить санкции России помогает Греция, которая обладает крупнейшим танкерным флотом в мире. Так, местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией. Например, в конце апреля супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть в порту Роттердама и направился в Сингапур. Также увеличивается количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею, а фрахтовые ставки выросли втрое.

По данным страховой компании Lloyd's, в апреле из портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга и Новороссийск вышли 190 танкеров, 76 из которых — под греческим флагом. Так, если сравнивать с прошлым годом, республика увеличила долю в транспортировке российской нефти в три раза.

Автор утверждает, что Греция выступает против нефтяного эмбарго в отношении России, несмотря на то что эта мера должна войти в шестой пакет санкций.

9 мая стало известно, что ЕС планирует в рамках шестого пакета санкций отказаться от идеи запрета транспортировки российской нефти европейскими танкерами.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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