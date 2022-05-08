Цзю поздравил Бивола с победой над Альваресом

Российский боксер Константин Цзю в беседе с «Известиями» 8 мая поздравил Дмитрия Бивола с победой над Саулем Канело Альваресом.

«Я прежде всего доволен тем, как это произошло. На территории (Альвареса. — Ред.) его выиграл (Бивол. — Ред.)», — сказал он.

Цзю также подчеркнул, что бой был равным, и отметил работу Бивола.

«Равный бой, но Дмитрий сделал чуть больше, чем Альварес, и выиграл. Я очень рад за него», — добавил боксер.

8 мая в Лас-Вегасе Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), победив Альвареса. Бой завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.

Комментируя победу, боксер и боец ММА Артем Тарасов отметил, что у Бивола была сильнее мотивация, чем у других соперников Альвареса. Он назвал победу Бивола настоящим подвигом. По его мнению, в спортивном мире давно не было историй, чтобы боксер из глубинки выиграл за границей у соперника такого уровня.

Чемпион мира по боксу по версии WBC, эксперт, комментатор Григорий Дрозд рассказал «Известиям», что на российского боксера Бивола перед поединком с мексиканским спортсменом оказывалось огромное давление, но спортсмен победил благодаря железным нервам и поддержке команды. По его словам, всё было сделано для мексиканского боксера. Он уточнил, что все рассчитывали, что противник нокаутирует Бивола.