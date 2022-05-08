Первая леди США Джилл Байден посетила украинский Ужгород

Супруга президента США Джо Байдена Джилл побывала с визитом в украинском Ужгороде. Информацию о ранее необъявленном визите 8 мая подтвердил Белый дом.

Отмечается, что первая леди США приехала на Украину в рамках своей поездки в Европу. Супруга Байдена пробыла на территории страны чуть менее двух часов, а затем вернулась на территорию Словакии.

Отмечается, что Байден встретилась с супругой президента Украины Еленой Зеленской.

Украинские власти ранее не раз отмечали, что были бы рады визиту самого Байдена. Американский президент в беседе с журналистами сначала допустил такую возможность, однако затем Белому дому вновь пришлось объяснять общественности, что именно имел в виду президент. Выяснилось, что визит не планируется и не прорабатывается.

В середине апреля Байден в ходе очередного выступления перепутал Украину с Китаем. Американский лидер оговорился, когда рассказывал о продовольственном кризисе, и причислил КНР к ряду производителей пшеницы.