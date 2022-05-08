Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Гусакова

В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова, сообщили 8 мая в комитете по физической культуре и спорту.

«Сегодня в 5 утра ушла из жизни чемпионка Олимпиады 1960 года по лыжным гонкам Мария Ивановна Гусакова. Легенда ленинградского спорта, одна из первых наших чемпионок Олимпийских игр. Марии Ивановне был 91 год», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Мария Гусакова родилась 6 февраля в 1931 году в селе Тимошкино Рязанской области. В шестом классе заняла первое место в районных лыжных соревнованиях. В 1946 году семья Гусаковой переехала в Ленинград. В 1953-м вошла в сборную СССР.

В 1960 году на VIII зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли (США) завоевала золотую медаль в гонке на 10 км и серебряную в эстафете 3х5 км.