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Украинского посла Мельника освистали в Берлине

В Берлине освистали посла Украины Мельника при возложении венка к мемориалу
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Bernd Elmenthaler
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Жители Берлина освистали украинского посла в ФРГ Андрея Мельника во время возложения венка к мемориалу советских воинов в берлинском районе Тиргартен. Об этом сообщает в воскресенье, 8 мая, газета Berliner Zeitung.

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Как пишет издание, собравшиеся возле памятника немцы скандировали Melnyk raus! — «Мельник, пошел вон!», как на немецком, так и украинском языках.

До этого у украинского посла спросили, кто освободил Берлин от фашизма, на что тот ответил: «Украина».

Накануне немецкие пользователи соцсети Twitter резко отреагировали на высказывание Мельника по поводу запрета на показ украинской символики во время памятных мероприятий и акций на 9 Мая в Берлине. Подобный запрет он назвал «пощечиной Киеву» и обратился к мэру города с просьбой отменить ограничение. В ответ немцы указали послу на то, что не всё, что происходит в Германии, касается его лично или должно быть связано с Украиной. Некоторые и вовсе призвали МИД Германии депортировать Мельника из страны.

В канун празднования полиция Берлина запретила демонстрировать украинскую и российскую символику, включая георгиевские ленточки, буквы V и Z и военную форму. Под запретом оказались государственные флаги России и Украины. Это решение аргументировали желанием избежать провокаций и роста напряженности. Исключения сделали для дипломатических делегаций и ветеранов.

На днях, 6 мая, Мельник также высказался в отношении канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав того «обиженной ливерной колбасой» за то, что тот не принял приглашение посетить Киев. Приносить извинения федеральному канцлеру за свою реплику дипломат отказался.

Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. В частности, он агрессивно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии Евросоюзу по вопросу эмбарго на российские энергоносители, считая что Европейский Союз медлит с решением. Помимо этого он обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. По словам Мельника, проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

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