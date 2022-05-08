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Bloomberg: постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России

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Постпреды стран ЕС снова не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций, пишет 8 мая Bloomberg.

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По данным агентства, тормозящими новые рестрикции странами стали Венгрия, Словакия и Чехия, которые более других зависимы от российских поставок нефти. Так, Чехии предложили начать соблюдать эмбарго с 2024 года, а Венгрии и Словакии с 2025-го.

Как рассказали источники агентства, Будапешт всё равно продолжает блокировать предложение Евросоюза о запрете импорта российской нефти.

4 мая сообщалось, что Евросоюзу не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Уточнялось, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность относительно предложенных мер.

5 мая премьер Венгрии Виктор Орбан пояснял, что предлагаемые санкции потребуют от Венгрии «серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей».

23 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер высказал мнение, что остановка импорта российских энергоресурсов может стать «серьезной проблемой» для всех стран Европейского союза. Он также добавил, что запасов углеводородов в Словакии для частных потребителей в случае остановки поставок хватит всего на год.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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