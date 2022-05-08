Прямой эфир
Мир
Постпред США в ООН подтвердила передачу разведданных Украине
Мир
Украинского посла Мельника освистали в Берлине
Мир
Хуснуллин заявил о необходимости оказать масштабную гумпомощь Донбассу
Мир
Первая леди США Джилл Байден посетила украинский Ужгород
Мир
Постпреды ЕС снова не достигли соглашения по санкциям в отношении РФ
Общество
Акции прошли у посольств недружественных стран с призывом не переписывать историю
Мир
Президент Германии заявил о крахе мечты о едином европейском доме
Мир
ВКС РФ уничтожили на станции Соль западное вооружение и технику для ВСУ
Мир
Итальянский ученый обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Спорт
Россиянин Бивол занял вторую строчку рейтинга боксеров мира
Мир
Страны G7 обязались отказаться от импорта российской нефти

Боксер Кузьмин прокомментировал запрет Биволу выступать под флагом РФ

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022