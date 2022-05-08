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Харитонов поздравил Бивола с победой над Альваресом

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Joe Camporeale
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Российский боец ММА Сергей Харитонов 8 мая поздравил российского боксера Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

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«Красавец! Дима молодец, поздравляю его. Очень доволен, что он победил», — сказал он «Спорт-Экспресс».

Как стало известно, 8 мая в Лас-Вегасе Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), победив Альвареса. Бой завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.

После победы над Альваресом Бивол вошел в тройку лидеров в рейтинге боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Комментируя победу, боксер и боец ММА Артем Тарасов отметил, что у Бивола была сильнее мотивация, чем у других соперников Альвареса. Он назвал победу Бивола настоящим подвигом. По его мнению, в спортивном мире давно не было историй, чтобы боксер из глубинки выиграл за границей у соперника такого уровня.

Чемпион мира по боксу по версии WBC, эксперт, комментатор Григорий Дрозд рассказал «Известиям», что на российского боксера Бивола перед поединком с мексиканским спортсменом оказывалось огромное давление, но спортсмен победил благодаря железным нервам и поддержке команды. По его словам, всё было сделано для мексиканского боксера. Он уточнил, что все рассчитывали, что противник нокаутирует Бивола.

В декабре 2021 года Бивол победил россиянина Умара Саламова в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился 12 раундов.

Ранее Бивол был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO. Спортсмену 31 год, на его счету в профессиональном боксе 20 побед (11 из них нокаутом). Он не проиграл ни одного поединка.

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