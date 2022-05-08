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В Совбезе оценили призыв ЕК к странам Евросоюза делиться газом

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В Европу «проник призрак коммунизма». Об этом 8 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram.

Поддать газу: альтернативы для поставок из России в Европу
Основными направлениями могут стать Китай и Турция

«Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо…Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко», — говорится в публикации.

Так Медведев прокомментировал данные испанской газеты El Pais о том, что Еврокомиссия намерена потребовать от стран Евросоюза, имеющих альтернативные источники, делиться газом с другими странами ЕС в случае сокращения поставок из России. Кроме того, по данным издания, Брюссель потребует ввести нормирование энергии, в первую очередь в промышленном секторе. Предполагается, что предприятия стран, не испытывающих проблем со снабжением, не будут иметь конкурентных преимуществ перед «пострадавшими» от прекращения поставок государствами.

5 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок газа из РФ, однако в шестой пакет антироссийских санкций внесен запрет на поставки нефти, потому как рынок нефти глобален и существуют иные поставщики, а газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.

В случае отказа стран Европы от поставок газа из России это будет очень стрессовая ситуация для европейцев, отмечал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович. Топ-менеджер подчеркнул, что прекращение поставок означало бы масштабные последствия для промышленности и экономики. Домохозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нужно для производства энергии и около 40% — для промышленности.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. В том числе была заблокирована часть российских валютных резервов.

Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на оплату в рублях 27 апреля «Газпром» остановил поставки. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в банке РФ для оплаты по предложенным правилам.

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