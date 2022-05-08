Суд Москвы арестовал трех готовивших убийство бездомных подростков

Черемушкинский суд Москвы на два месяца арестовал трех подростков, готовивших убийство бездомных у станции Косино Московской железной дороги.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, то есть до 7 июля 2022 года», — говорится в решении суда от 8 мая.

Ранее в воскресенье сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте одного из трех подростков.

Несовершеннолетних 2004 и 2005 годов рождения задержали в субботу вечером сотрудники ФСБ и МВД в Москве. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Приготовление к убийству двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

По данным следствия, все трое являются сторонниками украинских неонацистов. Вечером 7 мая подозреваемые собирались сжечь бездомных, которые ночевали в лесопарке у железнодорожной станции Косино. Для этого они изготовили легковоспламеняющиеся смеси. Видео с поджогом подростки собирались выложить в интернет для «устрашения» пользователей и для привлечения новых сторонников.

На допросе один из подозреваемых по кличке Вагнер рассказал, что на протяжении двух лет он является членом радикальной неонацистской группировки М.К.У. («Маньяки: культ убийства»), признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Свою акцию по заданию киевского главаря организации Егора Краснова подростки собирались провести перед 9 мая.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.