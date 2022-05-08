Сестры-волонтеры Корниенко доставили Вечный огонь военнослужащим ДНР

В рамках акции Народного фронта «Огонь памяти» сестры Катя и Валя Корниенко доставили 8 мая зажженную от Вечного огня в Александровском саду Москвы лампу на передовые позиции военнослужащим, участвующим в спецоперации по защите жителей Донбасса.

«Мы приехали поздравить вас с наступающим праздником Победы, поддержать. Привезли Вечный огонь с главного мемориала в России, из Александровского сада в Москве», — обратились девушки к военным.

Сестры-волонтеры оказывают помощь армии ДНР, они собирают и лично передают военнослужащим гуманитарную помощь от неравнодушных граждан России. За полтора месяца им удалось собрать и передать гуманитарную помощь на сумму около 70 млн рублей.

Ранее в этот день в Нур-Султане в Русском доме состоялась торжественная церемония передачи Вечного огня из Александровского сада. В музее «Жас Улан» частицу Вечного огня получили волонтеры, которые передадут его труженикам тыла, ветеранам и организации ATAMNYN AMANATY («Завет отцов»).

Также Вечный огонь был доставлен в Донецкую и Луганскую народные республики, где организованы встречи с ветеранами и запланировано открытие отреставрированных памятников.

Сообщается тажке, что частицы Вечного огня из Москвы были доставлены в 12 государств представителями Народного фронта. Так, мероприятия по его передаче прошли в том числе в столицах Южной Осетии, Армении, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Акция «Огонь памяти» проводится уже шесть лет и впервые приобрела международный статус. Она проходит накануне Дня Победы. В этом году с автопробегом участники акции доставляют лампы с частицами Вечного огня, зажженными у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в регионах России и за рубежом.