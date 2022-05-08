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Президент Германии заявил о крахе мечты о едином европейском доме

Президент Германии Штайнмайер заявил, что мечта о едином европейском доме потерпела крах
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Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popow
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мечта о едином европейском доме потерпела крах. Об этом он сказал в воскресенье, 8 мая, в ходе выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) в Берлине, передает Die Welt.

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Штайнмайер напомнил, что в Германии 8 мая на национальном уровне отмечается День освобождения от нацизма.

«Для нас, немцев, 8 мая — это день благодарности и день памяти», — подчеркнул он, напомнив о беспощадной войне на уничтожение, которую немцы вели на востоке Европы. По его словам, освобождение для Германии пришло извне, а до внутреннего освобождения предстоял еще долгий путь.

Штайнмайер также выразил мнение, что ситуация вокруг Украины похоронила мечты о едином европейском доме и стала эпохальным сломом.

С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев в течение восьми лет вел войну.

Москва ранее многократно призывала украинские власти к выполнению Минских договоренностей и прекращению кровопролития, однако и Киев, и его западные партнеры, как указали в МИД РФ, по факту проигнорировали и свои обязательства, и увещевания со стороны РФ.

В Кремле подчеркнули, что целями спецоперации является не только защита мирного населения Донбасса, но и денацификация и демилитаризация Украины. Так, только Киев и Вашингтон ранее регулярно голосовали против российской резолюции в ООН о недопустимости героизации нацизма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз обращала внимание западных коллег на факельные шествия в честь пособников нацизма на Украине, на дискриминацию русского населения, на запрет символов Победы.

22 апреля российский посол в Канаде Олег Степанов отметил, что очерняющая РФ политика Запада является попыткой скрыть свои грехи и освободиться от чувства вины за собственные ошибки в прошлом. Посол напомнил о «тотальном геноциде коренных народов того, что сейчас известно как Соединенные Штаты» и о «позорной и кровавой истории колониализма» Британской империи, убившей, поработившей и замучившей миллионы людей. По его мнению, ложь о Красной армии распространяла еще «нацистская пропагандистская машина Геббельса», теперь же этим занимается американская военная разведка и ЦРУ.

Несмотря на недружественные шаги и попытки исказить историю, Москва отмечала, что готова восстанавливать отношения с Европой, так как безопасность на континенте важна для всех. Однако отношения должны строиться на взаимоуважении и равноправии. Страны ЕС и США такой готовности не проявили.

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