Экс-чемпион UFC предрек Биволу карьеру сильнейшего бойца в мире

Российский боксер Дмитрий Бивол становится сильнейшим бойцом в мире. Об этом в воскресенье, 8 мая, заявил бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров.

Так он прокомментировал победу спортсмена над мексиканцем Саулем Канело Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Тактаров поздравил менеджера Бивола и отметил, что спортсмен рос на его глазах.

«Если Дима деклассировал Канело, значит, он сильнейший в мире. Это же логично. Конечно, Альварес хочет реванша. Самое интересное — я разговаривал с тренерским штабом. Они уверены, что Дмитрий его пошлет в нокаут в реванше. Он прочувствовал Канело», — цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».

Как обратил внимание спортсмен, после боя Бивол выглядел очень свежим, словно поединка не было.

«Произошедшее — это бой одних из лучших средневесов 80-х. Это был золотой век для средневесов. Так грамотно, односторонне. Даже сам стиль боя — встал в центр, и никуда ты его не сдвинешь», — подчеркнул экс-чемпион UFC.

Ранее в этот день блогер, боксер и боец ММА Артем Тарасов, комментируя победу россиянина в поединке с мексиканцем, указал, что у Бивола была сильнее мотивация, чем у других соперников Альвареса. Также он назвал победу Бивола настоящим подвигом. По его мнению, в спортивном мире давно не было историй, чтобы боксер из глубинки выиграл за границей у соперника такого уровня.

7 мая на бое в США российский боксер защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), победив мексиканца Альвареса. Победа была присуждена единогласным решением судей.

В Сети была опубликована видеозапись со спортсменом, на которой видно, как боксера встречает и поздравляет его команда. Ранее Бивол был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO. Спортсмену 31 год, на его счету в профессиональном боксе 20 побед (11 из них нокаутом). Он не проиграл ни одного поединка.