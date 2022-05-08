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Шойгу вручил звезды Героя России участникам операции в Донбассе
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Министр обороны Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации Литвинову и Дудину

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героя России военнослужащим — участникам спецоперации по защите жителей Донбасса. Об этом ведомство сообщило 8 мая.

Государственные награды получили командир штурмового авиаполка Дмитрий Литвинов и штурман авиаполка Виктор Дудин.

Шойгу поблагодарил их за героизм, самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга в ходе проводимой специальной операции.

Спецоперация в Донбассе 8 мая. Текстовая трансляция
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«Вы достойно служите и достойно представляете вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас!» — сказал министр.

По данным Минобороны РФ, Литвинов во время осуществления боевого задания прикрыл коллегу своим самолетом от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету в сторону. Дудин, по информации ведомства, во время боевого патрулирования обнаружил истребитель Су-27 украинских ВВС, и уничтожил его.

В начале мая генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим Центрального военного округа, которые проявили мужество в ходе спецоперации.

До этого, 29 апреля, сообщалось, что российским военнослужащим Южного военного округа, проявившим мужество в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, также были вручены государственные награды.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и Луганской Народной Республики объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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