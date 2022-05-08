Военнопленный ВСУ призвал Киев пойти на уступки России и не вступать в НАТО

Военнопленный ВСУ призвал Киев пойти на уступки России и не вступать в НАТО

2022-05-08 15:25:40

2022-05-08 15:25:40

2022-05-08 15:25:40

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