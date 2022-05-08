Пленный ВСУ призвал Киев пойти на уступки России и не вступать в НАТО

Оказавшийся в плену начальник штаба 36-й бригады украинской морской пехоты Дмитрий Кармянков заявил, что Киев должен пойти на уступки России и не вступать в НАТО ради мира на Украине.

«Режим без НАТО и гарантия о ненападении. Это основные моменты, ключевые. Только гарантии с таких сторон, которые смогли бы это дело подтвердить», — сказал он.

Кармянков подчеркнул, что не поддерживает взгляды националистов на Украине и служил именно в вооруженных силах Украины (ВСУ).

Узнав, что украинские войска получили от Германии гранатометы, которые немецкая армия использовала во времена Великой Отечественной войны, пленный заявил, что предки были бы шокированы тем, что в настоящее время происходит на территории страны.

Кроме того, Кармянков удивился, когда ему сообщили, что националисты обстреливали мирных жителей, пытавшихся выйти по открытым Россией гуманитарным коридорам в Мариуполе.

«Мирное население — оно не виновато в том, что происходит. На каком бы оно участке ни находилось, оно не должно страдать от ведения боевых действий», — отметил он.

Ранее, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский снова попросил принять страну в НАТО. В очередном видеообращении он пожаловался на отказ альянса сделать исключение в экстренной ситуации, а также на отказ предоставить военную технику.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем могут стать членами альянса, однако отказался предоставить обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО.

Украина также получила статус партнера организации с расширенными возможностями. Киев подписал соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. В полную силу документ вступил в 2016 году. В июне 2021 года в офисе Зеленского создали структурное подразделение по интеграции страны в Евросоюз и НАТО.

Москва не раз указывала, что расширение НАТО к российским границам и потенциальное вступление в альянс Украины — угроза для РФ.