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Врач-педиатр перечислила плюсы грудного вскармливания для женщин

Педиатр Сайфулина: кормящие детей грудью женщины меньше подвержены раку яичников и матки
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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У грудного вскармливания ребенка есть ряд преимуществ для женщин. Об этом рассказала член Союза педиатров России Марьям Сайфулина.

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По ее словам, грудное кормление помогает справиться с послеродовой депрессией, снижает риск развития рака яичников и матки. Это происходит из-за повторных циклов овуляции и влияния гормона эстрогена, уровень которого выше у некормящих женщин.

«Есть исследования, которые подтверждают, что у женщин, кормящих грудью в течение 12 месяцев, в дальнейшем на 26% снижается риск развития рака груди и на 37% риск развития рака яичников», — цитирует ее «Газета.Ru».

Как подчеркнула педиатр, кормление грудью на 32% снижает у женщины риск развития диабета второго типа.

«Есть исследования, подтверждающие высокий риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, отказавшихся от грудного вскармливания», — поделилась Сайфулина.

Она напомнила, что дети на грудном вскармливании меньше плачут, а женщина испытывает меньше стресса. Кроме того, грудное вскармливание создает более глубокую привязанность между мамой и малышом, что положительно влияет на психосоматическое состояние ребенка.

22 апреля педиатр Егор Гаврюшкин развеял миф, что при вскармливании ребенка во время болезни матери есть риск передачи инфекции. Он отметил, что молоко — это лучшая защита ребенка и даже если он заболеет, то перенесет эту болезнь легче, чем в случае прекращения кормления грудью.

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