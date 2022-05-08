Врач-педиатр перечислила плюсы грудного вскармливания для женщин

У грудного вскармливания ребенка есть ряд преимуществ для женщин. Об этом рассказала член Союза педиатров России Марьям Сайфулина.

По ее словам, грудное кормление помогает справиться с послеродовой депрессией, снижает риск развития рака яичников и матки. Это происходит из-за повторных циклов овуляции и влияния гормона эстрогена, уровень которого выше у некормящих женщин.

«Есть исследования, которые подтверждают, что у женщин, кормящих грудью в течение 12 месяцев, в дальнейшем на 26% снижается риск развития рака груди и на 37% риск развития рака яичников», — цитирует ее «Газета.Ru».

Как подчеркнула педиатр, кормление грудью на 32% снижает у женщины риск развития диабета второго типа.

«Есть исследования, подтверждающие высокий риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, отказавшихся от грудного вскармливания», — поделилась Сайфулина.

Она напомнила, что дети на грудном вскармливании меньше плачут, а женщина испытывает меньше стресса. Кроме того, грудное вскармливание создает более глубокую привязанность между мамой и малышом, что положительно влияет на психосоматическое состояние ребенка.

22 апреля педиатр Егор Гаврюшкин развеял миф, что при вскармливании ребенка во время болезни матери есть риск передачи инфекции. Он отметил, что молоко — это лучшая защита ребенка и даже если он заболеет, то перенесет эту болезнь легче, чем в случае прекращения кормления грудью.