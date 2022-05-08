Сбербанк увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой

Сбербанк 8 мая увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой до 30 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, а также для Московской и Ленинградской областей. Для других регионов она выросла до 15 млн рублей, сообщила пресс-служба банка.

Таким образом банк отреагировал на решение правительства увеличить максимальный размер кредита на покупку квартиры с использованием льготной ставки. При этом государство субсидирует только сумму в 12 млн рублей (для Москвы, МО, Петербурга и Ленинградской области) или 6 млн рублей (для других субъектов) как и раньше. Но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке.

В «Сбере» уточнили, что эта оставшаяся часть может субсидироваться банком за счет комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнеров.

Благодаря данным мерам ставка кредита на сумму до 30 млн рублей составит 8,7% по ипотеке «Господдержка» (при электронной регистрации сделки и страховании жизни) или 7% по «Ипотеке для семей с детьми» (при электронной регистрации сделки). Первоначальный взнос равен 15%, максимальный срок — 20 лет.

По словам вице-президента, директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Николая Васёва, «Сбер» увеличил сумму кредита в рамках программы ипотеки с господдержкой, «обеспечив при этом единую процентную ставку для заемщика, которая ниже установленной правительством». «Такой льготный кредит с повышенной суммой можно взять только на предложение на первичном рынке и на объект партнера-застройщика. Уже более 70% наших партнеров по всей России подтвердили готовность работать по данной схеме и в будущем их станет больше», — отметил он.

Таким образом, при названных условиях, если сумма кредита превышает 12 млн рублей, процентная ставка не меняется, на всю сумму и срок кредита будет действовать льготная ставка.

Программа льготной ипотеки демонстрирует высокую востребованность у россиян. С января по апрель 2022 года Сбербанк выдал льготных ипотечных кредитов с господдержкой на сумму 297 млрд рублей, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.