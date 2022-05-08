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Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае начали получать паспорта

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Фото: МВД РФ
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Жителям Красноярского края, имущество которых пострадало от пожаров, начали выдавать новые паспорта взамен сгоревших или поврежденных. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

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«Уже восстановлено и выдано пострадавшим более 30 паспортов Российской Федерации. Процедура проводится без уплаты госпошлин», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что полицейские Красноярского края работают в усиленном режиме и оказывают всестороннюю помощь гражданам, пострадавшим в результате стихийных пожаров.

В полиции также напомнили, что утратившие паспорта и другие документы граждане могут обратиться по круглосуточному телефону горячей линии ГУ МВД России по Красноярскому краю: 8 (391) 229-57-77.

Кроме того, в воскресенье региональные власти сообщили, что с 11 мая пострадавшим выплатят единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. рублей.

Крупные пожары были зарегистрированы 7 мая в населенных пунктах Красноярского края. Борьбу с огнем осложняли погодные условия и порывы ветра свыше 25 м/с. К вечеру субботы пожарная обстановка в регионе стабилизировалась, все пожары были локализованы. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

По последним данным, в результате распространения пламени погибли семь человек и еще 19, в том числе шесть пожарных, пострадали. В регионе развернули пункты временного размещения людей. Президент России Владимир Путин в тот же день поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, тем, кто лишился жилья.

В результате пожаров пострадали 60 населенных пунктов и два садоводческих товарищества в 29 районах. Огонь уничтожил 827 строений, в числе которых 518 жилых домов, а также фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. Возбуждены уголовные дела.

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