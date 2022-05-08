Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии

Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов республики. Свой голос он отдал на избирательном участке № 17 в Цхинвальской спортшколе.

«Сегодня оценку дает народ Республики Южная Осетия. Где-то к полуночи мы увидим предварительные итоги этой оценки», — отметил политик.

По словам Бибилова, выборы президента — праздник, надо радоваться выбору народа.

«Я думаю, что люди будут приходить на избирательные участки с праздничным настроением и голосовать за будущее», — добавил он.

На избирательный участок действующий президент Южной Осетии пришел с семьей. Вторым кандидатом на высший государственный пост стал представитель оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

По состоянию на 12:00 по мск явка на втором туре выборов президента составила 25,5%. Самый высокий процент желающих проголосовать наблюдается в Знаурском районе.

Всего в Южной Осетии открыты 72 избирательных участка, в Москве работают четыре, два во Владикавказе и один в Сухуме.

10 апреля в Южной Осетии прошел первый тур выборов президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 74,28%. За Алана Гаглоева отдали голоса 36,9% проголосовавших, (10 705 человек), у Анатолия Бибилова 33,5%, (9706 человек).

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.