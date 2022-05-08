Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили корвет ВМС Украины и два бомбардировщика Су-24
Мир
В ООН призвали расследовать нападение на российских журналистов в Берлине
Мир
Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии
Экономика
ЕК потребует от стран Евросоюза делиться газом при сокращении поставок из РФ
Мир
Путин поздравил лидеров ряда стран, ДНР и ЛНР с 77-й годовщиной Победы
Мир
Частицы Вечного огня из Москвы доставили в Казахстан и республики Донбасса
Общество
Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая
Мир
Расчет комплекса «Бастион» выполнил пуск ракеты «Оникс» по цели на Украине
Мир
В ФРГ предупредили об угрозе сильнейшего со времен войны голода в мире
Мир
Путин пожелал жителям Украины мирного и справедливого будущего
Армия
Шойгу вручил звезды Героя России участникам операции в Донбассе
Сюжет:

В Совбезе оценили требование ЕК к странам Евросоюза делиться газом

0
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Европу пришел призрак коммунизма. Об этом 8 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Европейской комиссии 18 мая утвердить план по энергосбережению на случай возможного резкого прекращения поставок газа из РФ.

От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

«Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так во всяком случае пишут media. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо», — написал он Telegram-канале.

По его словам, при введении нормирования энергопотребления недалеко и до продуктовых карточек.

Ранее 8 мая испанская газета El Pais сообщила, что Еврокомиссия намерена потребовать от стран Евросоюза, имеющих альтернативные источники, делиться газом с другими странами ЕС в случае сокращения поставок из России. Кроме того, по данным издания, Брюссель потребует ввести нормирование энергии, в первую очередь в промышленном секторе. Предполагается, что предприятия стран, не испытывающих проблем со снабжением, не будут иметь конкурентных преимуществ перед «пострадавшими» от прекращения поставок государствами.

В этот же день консультант Vygon Consulting Иван Тимонин сообщил, что транспортирующийся в настоящее время в Европу газ из РФ в полном объеме может быть перенаправлен в Азию. Для этого необходима развитая экспортная инфраструктура: наличие новых газопроводов и заводов сжиженного природного газа.

До этого, 6 мая, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что введение Европейским союзом эмбарго на энергоресурсы из России равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен игнорирует тот факт, что государства Евросоюза находятся в разных условиях.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил 5 мая, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа. При этом шестой пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на поставки российской нефти. Боррель объяснил это тем, что рынок нефти глобален и существуют иные поставщики, а газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа, поставляемого в недружественные государства, за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022