В Совбезе оценили требование ЕК к странам Евросоюза делиться газом

В Европу пришел призрак коммунизма. Об этом 8 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Европейской комиссии 18 мая утвердить план по энергосбережению на случай возможного резкого прекращения поставок газа из РФ.

«Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так во всяком случае пишут media. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо», — написал он Telegram-канале.

По его словам, при введении нормирования энергопотребления недалеко и до продуктовых карточек.

Ранее 8 мая испанская газета El Pais сообщила, что Еврокомиссия намерена потребовать от стран Евросоюза, имеющих альтернативные источники, делиться газом с другими странами ЕС в случае сокращения поставок из России. Кроме того, по данным издания, Брюссель потребует ввести нормирование энергии, в первую очередь в промышленном секторе. Предполагается, что предприятия стран, не испытывающих проблем со снабжением, не будут иметь конкурентных преимуществ перед «пострадавшими» от прекращения поставок государствами.

В этот же день консультант Vygon Consulting Иван Тимонин сообщил, что транспортирующийся в настоящее время в Европу газ из РФ в полном объеме может быть перенаправлен в Азию. Для этого необходима развитая экспортная инфраструктура: наличие новых газопроводов и заводов сжиженного природного газа.

До этого, 6 мая, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что введение Европейским союзом эмбарго на энергоресурсы из России равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен игнорирует тот факт, что государства Евросоюза находятся в разных условиях.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил 5 мая, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа. При этом шестой пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на поставки российской нефти. Боррель объяснил это тем, что рынок нефти глобален и существуют иные поставщики, а газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа, поставляемого в недружественные государства, за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам.