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Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве с северо-запада 8 мая пройдет холодный атмосферный фронт. Синоптики прогнозируют дожди и усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщили в Росгидромете.

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Так, 8 и 9 мая в столице может выпасть до 26 мм осадков — около половины месячной нормы, уточняет «Интерфакс». Уточняется, что днем в воскресенье в городе может выпасть до 3 мм осадков, в ночь на понедельник — до 14 мм, днем в понедельник — до 9 мм.

Согласно данным Росгидромета, по состоянию на 14:00 мск днем в воскресенье в городе может выпасть до 4 мм осадков (вероятность погодного сценария составляет 93%). Атмосферное давление 9 мая составит 750 мм рт. ст.

Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что облачная погода с кратковременным ливнем и грозами ожидает жителей Москвы в воскресенье, 8 мая. Прогнозируется порывистый юго-западный ветер до 4–9 м/с. При этом, несмотря на непогоду, столбики термометров днем в столице поднимутся до +18 градусов, по области — до +19 градусов.

Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 9:00 мск 9 мая.

6 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о прохладной и ветреной погоде в День Победы 9 Мая. По словам эксперта, перед праздником температура воздуха поднимется до 17–19 градусов, но потом понизится.

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