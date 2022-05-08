Украинский морпех удивился спасению Киевом иностранных наемников вместо бойцов ВСУ

Оказавшийся в плену, начальник штаба 36-й бригады украинских морпехов Дмитрий Кармянков удивился тому, что Киев пытался эвакуировать иностранных наемников из Мариуполя, а не солдат ВСУ. Об этом он рассказал 8 мая в ходе допроса.

Кармянков был уверен, что эвакуацию проводили страны, гражданами которых являлись наемники, и для него стало неожиданно, что спасти иностранцев пыталась именно Украина.

«Один из периодов, который мы там существовали, это когда в город вошли уже российские подразделения. И там пересечение города было невозможным. Тогда как раз, насколько я знаю, в тот момент и начались эти полеты вертолетов. Конечно, хотелось бы, чтобы нам была какая-то поддержка», – отреагировал он на информацию о том, что украинские вертолеты, прилетевшие за наемниками, были сбиты.

Отмечается, что начальник штаба оказался в плену сразу после попытки выйти с завода «Азовмаш».

Другой пленный, командир 36-й бригады, герой Украины Владимир Баранюк, сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов. В какой-то момент украинские военные предприняли попытку прорыва с территории «Азовмаша», которая потерпела неудачу.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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