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Украинский военнопленный рассказал, как его бросили сослуживцы

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Фото: Министерство обороны РФ
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Сослуживцы бросили украинских военных на поле боя, сообщил служащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Шерстюченко. Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись с рассказом военнопленного.

По словам Шерстюченко, во время боя он заметил, что с противоположной стороны дороги, где находились люди из его отряда, перестал работать пулемет. На это место отправился с проверкой сержант.

«Рация села, связи не было. Сержант, который нами командовал, перебежал туда. Приходит и говорит, что там уже никого нет. Получается, они отошли без ведома, нас никто ни о чем не предупредил. Получается, они нас бросили», — уточнил военнопленный.

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Под натиском наступления войск РФ группа Шерстюченко начала отступать. Они уходили по дороге, возле которой начались боевые действия, и планировали встретить других бойцов ВСУ.

«Сзади должны были быть еще наши люди. Мы прошли километра полтора и встретили военнослужащих России. Мы сразу даже не поняли, думали, что это наши. Пришли, и они предложили нам сдаться», — сказал Шерстюченко.

В итоге украинские военные решили сдаться, потому что не видели смысла в сопротивлении. По словам Шерстюченко, военнопленные были удивлены тому, как отнеслась к ним российская сторона. Он рассказал, что с ним обращаются вежливо и кормят.

Ранее, 8 мая, пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, полковник Владимир Баранюк рассказал, как Киев обманул своих военных. Он сообщил, что военнослужащих призывали держаться и говорили о деблокации, но в результате у бойцов не осталось боеприпасов. Когда они предприняли попытку прорыва с территории «Азовмаша», потерпели неудачу.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и Луганской Народной Республики объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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