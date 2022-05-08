Путин пожелал жителям Украины мирного и справедливого будущего

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Украины с Днем Победы и пожелал мирного и справедливого будущего. Послание опубликовано 8 мая на сайте Кремля.

«Искренне желаю украинским ветеранам Великой Отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины — мирного и справедливого будущего», — готовится в сообщении.

Российский лидер отметил, что 77 лет назад победу над фашизмом удалось одержать благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости и самоотверженности тружеников тыла.

«К сожалению, сегодня нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки. Наш священный долг — не допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», — добавил он.

Также президент поздравил с 77-й годовщиной Победы лидеров ряда стран и Донецкой и Луганской народных республик. В послания Путин подчеркнул, что военнослужащие, участвующие в спецоперации, «сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны», как и наши предки.

9 мая в России пройдут парады в 28 городах. По информации Минобороны, в них будут задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов. Для организации праздничных салютов будут задействованы более 70 самоходных пусковых установок и более 11 тыс. фейерверков.

7 мая на Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы.