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Мэр Называевска задержан после пожара со 100 уничтоженными домами

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Пресс-служба регионального СУ СК РФ сообщила 8 мая о задержании в Омской области мэра Называевска Виктора Лупиноса. В городе двумя днями ранее в результате пожара сгорело около 100 домов, градоначальнику предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.

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«Следственными органами СК РФ по Омской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения норм противопожарной безопасности, повлекшего масштабные пожары в Называевске, задержан глава города Называевска Виктор Лупинос. Главе города предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», — говорится в сообщении.

6 мая в Называевском районе Омской области началась пыльная буря с сильным ветром. В областном управлении МЧС жителям порекомендовали не выходить из дома без необходимости и быть осторожными. Также в ведомстве отметили, что на территории области наблюдается сложная пожароопасная обстановка. Спасатели попросили жителей региона соблюдать меры безопасности. Они подчеркнули, что при сильном ветре любая искра может привести к пожару. В регионе действует особый противопожарный режим.

За прошедшие несколько дней режим ЧС был объявлен в Иркутской области и на территории Красноярского края из-за неблагоприятных погодных условий, повлекших за собой пожары в регионах. Основной причиной также назвали короткие замыкания, которые являются следствием обрыва проводов.

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