Опубликовано видео с празднующим победу боксером Биволом

Видео с российским боксером Дмитрием Биволом, празднующим победу после боя с мексиканцем Саулем Альваресом, опубликовано в Сети.

Запись сделана в раздевалке. На кадрах видно, как боксера встречает его команда. Бивола обнимают, поздравляют и скандируют лозунги.

8 мая российский боксер защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).

Поединок с Альваресом прошел в Лас-Вегасе (США), завершившись единогласным решением судей в пользу россиянина.

В декабре прошлого года Бивол победил россиянина Умара Саламова в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился 12 раундов. Победа была присуждена единогласно.

Ранее Бивол был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO. Спортсмену 31 год, на его счету в профессиональном боксе 20 побед (11 из них нокаутом). Он не проиграл ни одного поединка.