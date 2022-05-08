Путин поздравил народы Грузии и Украины с 77-й годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик и народам Грузии и Украины.

«В поздравлениях президент России особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Помимо этого, Путин назвал общим долгом недопустимость возрождения нацизма и указал на необходимость сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, а также общие духовные ценности и традиции братской дружбы.

Российский лидер также пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.

«Кроме того, в послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, Президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», — подчеркивается в публикации.

9 мая в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

7 мая на Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы.