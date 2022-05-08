В результате пожаров в Красноярском крае пострадали 60 населенных пунктов и два садоводческих товарищества в 29 районах. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили ТАСС в экстренных службах.

В частности, огонь уничтожил 827 строений, в числе которых 518 жилых домов, а также фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.

Информация по сгоревшим зданиям еще будет уточняться.

Ранее, 7 мая, крупные пожары были зарегистрированы в порядка 16 населенных пунктах Красноярского края. Осложняли тушение установившаяся погода и порывы ветра свыше 25 м/с. По последним данным, в результате распространения пламени погибли семь человек и еще 19, в том числе шесть пожарных, пострадали.

В регионе объявлен режим ЧС. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. По данным МЧС на вечер 7 мая, пожарная обстановка в регионе стабилизировалась, все пожары локализованы, поручено развернуть пункты временного размещения людей.

Тогда же президент России Владимир Путин выслушал доклады правительства Красноярского края касательно мероприятий по ликвидации стихийного бедствия и поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и тем, кто лишился жилья.