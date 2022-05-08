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Немецкая журналистка назвала провокацией приглашение Шольца в Киев 9 мая

Немецкая журналистка назвала провокацией приглашение Зеленским Шольца в Киев 9 мая
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Немецкая журналистка Алиса Шварцер считает, что приглашение канцлера Германии Олафа Шольца в Киев на День Победы является беспрецедентной провокацией со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 8 мая, пишет газета Die Welt.

«Я сожалею, что Зеленский не перестает провоцировать. <...> Мне бы хотелось услышать более сдержанный тон Украины», — заявила она.

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Помимо этого, Шварцер назвала политику украинского лидера по отношению к Германии сомнительной.

Журналистка также напомнила об открытом письме немецкой элиты к властям Германии с требованием отказаться от поставок оружия в Киев. Она подчеркнула, что, согласно опросам, к поставкам тяжелого вооружений критически относится половина населения страны. На сегодняшний день обращение подписали около 250 тыс. человек.

«Наше открытое письмо выбило пробку из бутылки. В результате дебаты действительно разгорелись, и это хорошо. Потому что о таких жизненно важных вещах нужно говорить. В моей жизни мало что имело такой же смысл, как инициирование этого открытого письма», — отметила она.

6 мая Зеленский сообщил, что пригласил Шольца посетить Киев 9 мая. По его словам, соответствующее приглашение он передал 5 мая в ходе первого после скандала телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, которого Зеленский также пригласил в столицу Украины.

Скандал произошел в апреле. Так, немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Информацию подтвердил сам президент Германии, заявив, что Украина сочла его визит в страну нежелательным.

Позднее, в мае, Шольц указал, что отказ президенту Германии в визите «стоит поперек дороги» дальнейших перспектив его визита в Киев в обозримом будущем. Он обратил внимание, что Германия оказывает Украине «столько военной и экономической помощи», однако президенту ФРГ Киев отказывает в визите.

В ответ украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал Шольца обиженной ливерной колбасой.

На эти слова Мельника отреагировала глава комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она призвала Украину «извиниться перед президентом, а потом вежливо пригласить канцлера».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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