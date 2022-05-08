Военным РФ в Донбассе передали письма от ветеранов Великой Отечественной войны

Военнослужащие России, участвующие в спецоперации по защите населения Донбасса, получили письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями от ветеранов Великой Отечественной войны. Конверты воинам в освобожденные Херсонскую область и Мелитополь доставили добровольцы #МыВместе из числа участников «Молодежки ОНФ» во главе с депутатом Госдумы, руководителем всероссийской команды Игорем Кастюкевичем.

«Передал нашим бойцам письма, которые им написали ветераны Великой Отечественной войны. Каждый читал свое, в тишине. Про себя. Потом сложили их и бережно убрали в нагрудный карман. Поближе к сердцу», — рассказал он журналистам.

По его словам, водитель с позывным Михалыч прикрепил письмо на лобовое стекло автомобиля, чтобы его видеть.

Военнослужащий передал привет Магадану и отметил, что получить эти письма было очень приятно.

«Также с большим удовольствием прочел стих Льва Протасова из Екатеринбурга. Мальчику всего 10 лет, а он уже такое красивое стихотворение написал. Спасибо большое, очень трогают такие послания», — отметил он.

Военные получили письма от ветеранов из Чеченской Республики, Липецкой, Оренбургской, Челябинской, Магаданской, Тверской, Ленинградской областей, а также от школьника из Свердловской области.

Из Магадана российским бойцам передали сразу два послания. Труженица тыла, ветеран труда Мария Ротваль в раннем возрасте пережила тяготы Великой Отечественной войны, она пожелала российским военным здоровья и беречь друг друга.

«Дорогие наши воины! Я горжусь вашими подвигами, вы — настоящие преемники героев Великой Отечественной войны. Спасибо вам, мысленно всех обнимаю», — написала она.

В память об отце добрые пожелания из Магадана направила Галина Бушуева. Она — дочь тыловика, ветерана труда Прокопия Кузьмича Ханчалана, который уже ушел из жизни.

Жительница Липецкой области Дарья Филипповна Сторожик во время Великой Отечественной войны работала учителем русского языка и литературы. В 101 года она с радостью присоединилась к акции и написала письмо российским героям. В свою очередь, бойцы также передали привет и благодарность ветерану.

«Добрый день, Дарья Филипповна! Большое спасибо за поддержку. Было очень приятно читать ваше письмо. Все ваши пожелания будут исполнены — победа за нами! Берегите себя, дай Бог здоровья вам и всем нашим ветеранам», — ответил ей военнослужащий под позывным Терёха.

С идеей поддержать письмами боевой дух тех, кто освобождает территории от нацистов, выступили участники «Молодежки ОНФ». С 20 апреля по инициативе команды в России проходит акция «Герою нашего времени». В каждом регионе страны добровольцы помогают ветеранам написать письма российским военным. Послания от поколения героев сегодняшним героям передадут тем, кто находится на передовой или в военных госпиталях.

2 мая «Общероссийский народный фронт» совместно со Всероссийским студенческим корпусом спасателей организовал ежедневную поставку питьевой воды в Мариуполь. Также в город направили три «КамАЗа» с гуманитарной помощью: продуктами питания, предметами личной гигиены и детским питанием.

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